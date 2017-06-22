Bayram süresince ücretsiz temiz hava

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm halkımızı temiz havada piknik yapmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu..

İçerisinde bulunan biyolojik gölet ve yüzlerce çeşit bitkiden oluşan doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktıran Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı süresince misafirlerine ücretsiz ev sahipliliği yapacak. Şehitkamil Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi alınan kararla Dülük Tabiat Parkı girişleri bayram süresinde ücretsiz olacak.

Vatandaşlarımız, keyifle vakit geçirebilecek

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Su ve kuş sesinin birbirine karıştığı doğa harikası Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olacak. Vatandaşlarımız, aileleri, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle Dülük Tabiat Parkında keyifle vakit geçirebilecek. Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı içinde bulunan biyolojik gölette akan suyun huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları, ziyaretçilerin yürüyüşüne eşlik edecek. Tüm halkımızı temiz havada, doyumsuz manzara ve bol oksijenli ortamda piknik yapmaya, tatilin tadını çıkarmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.