Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yoğun ilgi

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne akın etti. Bayramın birinci gününden itibaren Türkiye’nin her yerinden misafirlerini ağırlayan dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, içerisinde bulunan 300 türden 7 bine yakını hayvan çeşitliliği, zeoloji ve doğa müzesi, dev akvaryumları, safari parkı ve daha birçok özelliğiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Şuana kadar 35 bin kişiden fazla ziyaretçi ağırladık"

Özellikle tatil günlerinde ve bayramlarda ziyaretçi patlaması yaşayan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2017 yılında 3,5 milyon ziyaretçi ağırlamış ve 2018 yılının ilk sekiz ayında 2 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşmış durumda. Hayvanat bahçesine gösterilen ilgiliyle ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "9 günlük uzun bayram tatili sürecinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmekte. Bu tatil süresince şuana kadar 35 bin kişiden fazla ziyaretçi Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne geldi. Gelen ziyaretçilerin de büyük bir çoğunluğu Gaziantep dışından, çevre illerden ve Türkiye’nin her yerinden. Bu durum ister istemez bir gastronomi şehri olan Gaziantep ekonomisine de katkı sağlamaktadır" dedi.