Bayram ziyareti hastalara moral oldu

Hastane yöneticileri ve personeli hastaları da ziyaret ederek, bayramını kutladı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile hastane lobisinde gerçekleşti. Tam bir bayram havasında gerçekleşen programda hastane çalışanları birbiriyle bayramlaşma imkanı buldu. Programa katılan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkanvekili, Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile tek tek tokalaşarak, onların bayramını kutladı. Bayramların kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, hoşgörünün egemen olduğu, güzel duyguların paylaşıldığı özel günler olduğuna dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Bu yıl da bayramlaşma geleneğimizi sürdürmenin sevincini yaşıyoruz Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek, hastanemizde mesai yapacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak için çaba göstereceğiz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" diye konuştu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili, Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram ise, bayramlarda özellikle hastanelerde buruk bir sevinç yaşandığını söyleyerek, “Bayram boyunca hastanede görev yapacak arkadaşlarımız, hastalarımıza şifa dağıtırken, onlara moral vermeye de çalışacak. Arkadaşlarımı bu özverilerinden dolayı canı gönülden kutluyor, bayramı hastalıkları dolayısıyla ailelerinden uzakta hastanede geçirecek olan hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Hastane idarecileri, hekim ve sağlık çalışanları ile birlikte hastanede yatan hastaları da tek tek ziyaret ederek, onlara hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastalar da, bayramlarını kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, Genel Müdür Bayram, hekim ve sağlık personellerine memnuniyetini dile getirerek, ziyaret nedeniyle teşekkür etti.