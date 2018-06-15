Bayramda Mardinliler MAREV’e akın etti

Yoğun katılımın gözlendiği bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken uzun süredir bir birlerini göremeyen Mardinliler sohbet etme şansı buldu.

MAREV Gaziantep Şubesi’ndeki bayramlaşma törenine MAREV Şube Başkan Vekili Mehmet Şerif Türk, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Mardinli sanayici ve işadamları ile Gaziantep’te yaşayan çok sayıda Mardinli katıldı. Geleneksel hale getirilen ve bütün bayramlarda bir araya gelerek bayramlaşan Mardinlilerin yine adresi MAREV oldu. Bayramlaşma merasimi için MAREV’e akın eden Mardinlileri vakfın girişinde karşılayan Marev Başkan Vekili Mehmet Şerif Türk ve yönetim kurulu üyeleri konuklarla yakından ilgilendiler. Ramazan bayramı nedeniyle bir araya gelerek bayramlaşan Mardinliler, birbirleri ile de bol bol sohbet etme imkanı buldu. MAREV Şube Başkan Vekili Mehmet Şerif Türk, Mardinliler olarak her bayramda bir araya gelmeyi gelenek haline getirdiklerini belirterek, “Vakfımızın temel amacı, hemşerilerimiz arasındaki birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesidir. Bizler Mardinli olduğumuz kadar Gaziantepliyiz de. Bu kentte yaşamaktan, çalışarak, üreterek, Gaziantep ekonomisine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Bu vesile ile başta Mardinli ve Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

MAREV’de bir araya gelen Mardinliler bayramlaşma töreninin ardından bir birleriyle sohbet ederek gündemi değerlendirdi.