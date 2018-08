Bayramda sağlığınızdan olmayın

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve keyifli geçirmek için beslenme düzenine büyük özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu. Boztoprak, “Kurban bayramında, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlere dikkat edilmeli, özellikle yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan bireylerin sağlıklı beslenme düzeninin dışına çıkmamaları gerekmektedir. Bayramda et tüketim miktarının artması kronik hastalıkları olan bireylerde sakıncalı durumlar yaratabilir. Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarır.Bayram süresince et tüketim miktarına dikkat edilmeli, öğünün tamamında et tüketmek yerine etin yanında salata ya da sebze yemeklerine de yer vermelisiniz. Günde 90-120 gram ( 3-4 köfte büyüklüğünde) et tüketmek günlük gereksiniminizi karşılamak için yeterli olacaktır” dedi.

“Kavurma yerine haşlama tercih edin”

Sağlıklı bir bayram geçirebilmek için etleri hazırlarken ve pişirirken de bilinçli davranmak gerektiğini dile getiren Boztoprak, “Etleri kavurmak yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih ederek pişirmelisiniz. Eğer mangal yapacaksanız, etlerde toksik maddelerin oluşumunu engellemek için ateş ile et arasında en az 15 cm mesafe bırakmalısınız” ifadelerini kullandı.

Sindirim zorluğu yaşamamak için kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini de söyleyen Boztoprak, “Kesildiği gün tüketilen etler hazımsızlık şikayetlerine yol açar. Bu nedenle et hemen değil, en az 1 gün dinlendirilip tüketilmelidir. Etlerin hepsi hemen tüketilemeyeceğinden saklama koşullarına da mutlaka dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu

“Tatlı tüketimine dikkat edin”

Bayramlarda tatlı tüketimine sağlığımızı korumak adına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Boztoprak, “Size sunulan ikramlardan küçük miktarlarda tüketmeli, gideceğiniz diğer ziyaretleri unutmamalısınız. İkram amaçlı sunulan tatlılardan hamur işi tatlılar yerine, sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmelisiniz” dedi.

Diyetisyen Boztoprak, bayramda alınan fazla kaloriyi dengelemek için bayram süresince hareketli olmaya da özen gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yakın yerlere yapılacak bayram ziyaretlerinde yürüyüş tercih edilmelidir. Gün içerisinde yediklerine dikkat edemeyenlerin yapacakları tempolu yürüyüş hem sağlıkları açısından iyi gelecek, hem de fazla kilolardan kurtulmalarına yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Günde 2.5 litre su tüketin”

Boztoprak, özellikle sıcak havalarda vücudun su ihtiyacını karşılamak için de bol su içilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Su tüketimi metabolizmanızın hızlanmasının yanı sıra yetersiz sıvı alımına bağlı oluşabilen rahatsızlıkların da önüne geçer. Bu nedenle günde 2-2.5 litre su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz" diye konuştu.