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24 Haziran 2017 10:51

Bayramda sağlıklı beslenme önerileri

Bir aylık oruç süresinin ardından bayram ile birlikte beslenme düzeninde yaşanan değişikliklere dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, bu süreçte sağlık açısından yapılması gerekenleri sıraladı.

Bayramda sağlıklı beslenme önerileri

24 Haziran 2017 10:51



Yakalaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla uzmanlar vatandaşları dengeli beslenme konusunda uyarıyor.


Diyetisyen Boztoprak “Beslenme düzenimizin tamamen değiştiği Ramazan ayı yerini bayrama bıraktı. Normal yaşantınıza dönme sürecinde dikkat edeceğiniz birkaç husus sağlıklı bir bayram geçirebilmeniz ve beslenme düzeninizi yeniden oluşturabilmeniz adına son derece önemli. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bayram sürecinde de yeterli ve dengeli beslenmek sağlığımızın temelini oluşturuyor. Bu nedenle öğünlerinizde porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, tabağınızda dört temel besin grubunda yer alan besinlere (süt ve süt ürünleri grubu, et-yumurta-kurubaklagil grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu) dengeli miktarlarda yer vermelisiniz ”dedi.


Bayramda güne hafif bir kahvaltı ile başlayın


Bayram sabahı güne bir bardak su ile başlanarak gün içerisinde 1,5 - 2 litre su tüketilmesi gerektiğini dile getiren Boztoprak, “Hafif bir kahvaltı gün boyu zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. Peynir, yumurta, domates, salatalık, yeşillik, zeytin ve ceviz ile sağlıklı bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıda reçel, bal, çikolata gibi tatlı besinlere ağırlık vermemeli, kızartmalardan, börek ve diğer hamur işi besinlerden uzak durmalısınız. Tek seferde fazla miktarda yemek yemek sindirim sistemi sağlığınızın bozulmasına sebep olabileceğinden, 3-4 saatte bir öğün yapmalı, yemeği azar azar ve yavaş yavaş tüketmeye dikkat etmelisiniz” şeklinde konutu.


Tatlı tüketimine dikkat


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, bayramda tatlı tüketimi konusunda da uyardı. Diyetisyen Boztoprak,” Bu süreçte sağlığımızı korumak adına dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da tatlı tüketimidir. Kısa zaman diliminde çok fazla şekerli besin tüketmek mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde şerbetli, hamurlu tatlılar yerine, küçük bir porsiyon sütlü tatlı tercih edebilirsiniz. Sizler de tatlı ikramınızı sütlü ya da meyveli tatlılardan oluşturmalısınız. Çocuklarınızın tükettiği şeker ve şekerli besin miktarını kontrol etmeli, aşırı tüketimi önlemelisiniz” diye konuştu.


Tansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalığı olanların, bayramda yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Boztoprak, Ramazan ayı boyunca devam eden sahur yemeğinin, gece yeme alışkanlığı olarak sürdürülmemesi gerektiğini de vurguladı.




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