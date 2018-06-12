Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlarla birlikte azalan öğün sayısının ve beslenme düzenindeki değişikliklerin metabolizma hızını düşürdüğünü belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, uzun ve yorucu oruç sürelerinin ardından bayramla birlikte normal yemek düzenine geçerken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bayramda tadınızı kaçırmayın” dedi.

“Normal düzene uyum sağlaması bir haftayı buluyor”

Ramazan ayından sonra insanların günlük hayata uyum sağlayabilmesinin bir haftayı bulduğunu dile getiren Boztoprak, bir ay boyunca sınırlı yemek yemenin verdiği psikolojik etki ile bayramda aşırı ve yanlış beslenmenin sağlık açısından risk oluşturacağına dikkat çekerek, “Ramazan ayından sonra insanların günlük hayata uyum sağlayabilmesi bir haftayı buluyor. Bu nedenle vücudunuzu yormamak adına eski beslenme alışkanlıklarınıza dönerken acele etmemeli, normal yeme düzenine yumuşak bir geçiş yapmalısınız. Ramazan bitiminden hemen sonra günde 5-6 öğün yapmak sağlık sorunları yaşamanıza yol açabilir.İlk günlerde öğün sayısını 2 ana öğün, 1-2 ara öğün şeklinde planlayabilirsiniz.Ramazan’da yavaşlayan metabolizmanızın ardından bayramda porsiyonlara dikkat etmemek veya ağır yemekler tüketmek mide problemlerine sebebiyet vereceğinden sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmış hafif öğünler yapmaya dikkat etmelisiniz. Yemek yerken çok hızlı davranmamak son derece önemli.Güne hafif bir kahvaltı ile başlamalısınız. Peynir, zeytin, yumurta, ceviz, domates, salatalık ve bol yeşillik ile sağlıklı bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltıda kızartılarak pişirilmiş besinleri tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Ekmek tüketiminde aşırıya kaçmamalısınız. Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramı olacağından kahvaltıda bal, şeker gibi tatlı besinlerin sofranızda bulundurmamanız yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İkram edilenleri geri çevirmesini bilin”

Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketiminin bayram ziyaretleri sırasında yapılan ikramlarla birlikte bir hayli arttığını söyleyen Boztoprak, “Ramazan bayramında ikram edilenleri geri çevirmesini bilmek ve dengeli bir beslenme düzenine uymak sağlığınız açısından oldukça önemli. Ağır şerbetli tatlılar, şekerler, çikolatalar, pasta, börek gibi yüksek enerjili besinleri fazla miktarda tüketmek sindirim sistemi problemlerine, kan şekerinizin hızlı yükselmesine ve kilo alımına neden olur. Bu nedenle ikramlardan tadımlık olarak tüketmeli, gideceğiniz diğer ziyaretleri unutmamalısınız” şeklinde konuştu.

“Günde en az 2 litre su tüketin”

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması gerektiğini belirten Boztoprak, güne mutlaka su ile başlanması, susamayı beklemeden günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini vurgulayarak, öğünlere ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklenebileceğini aktardı.

Ramazan ayı bitse bile gece yemek yeme alışkanlığı oluştuğu için aynı saatler geldiğinde yeme isteğinin devam edeceğini söyleyen Boztoprak, “Gece öğünlerine devam ettiğimizde kilo artışı ve sindirim sistemi problemleri oluşacağından bu alışkanlığı bırakmalı son öğününüzü uyumadan 2 saat önce yapmış olmalısınız” dedi. Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için hareketli olmaya da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Merve Boztoprak,“Mümkün olduğunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmeyi tercih edin. Günde en az yarım saatlik orta tempoda yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin” diye konuştu.