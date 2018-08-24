Bayramı fıstık toplayarak geçiriyorlar

Gaziantep’te yeşil altın olarak adlandırılan meşhur Antep fıstığı hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. Gaziantep genelinde ve özellikle Nizip ile Oğuzeli gibi ilçelerde hasat aralıksız sürerken, fıstık sahipleri toplama işine bayramda da ara vermedi. Yeşil altın olarak ifade edilen fıstık tarlalarında yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bayramda bile çalışmaya mecbur olduklarını belirten üreticiler, tarlalardaki ağaçlardan fıstık hırsızlığının önün egeçilmesini istiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan fıstık tarlası sahibi İsmet Tanrıöver, "Hırsızlık olayları nedeniyle bayram günleri bile tarlamızdan ayrılamadık, gece gündüz burada vakit geçiriyoruz. Nöbetleşe fıstık bekçiliği yapıyoruz. Fıstıkların içinde yatıyoruz. Bugün bayramın dördüncü günü, biz dünden itibaren fıstıklarımızı toplamaya karar verdik. Bu konuda devlet yetkililerinin bize biraz daha yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü mallarımız çalınıyor. Yani yetkili merci kimse veya Jandarma Komutanlığının buna bir çözüm bulması gerekiyor. Yani hiç yoktan bu hasılat süresince bir aylığına bekçi tutulabilir, buralarda görevlendirilebilir. Bir şekilde bu işinden çıkılması lazım, çünkü bayram seyran demeden vaktimizi burada geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.