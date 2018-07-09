Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:53

Bazı kulak rahatsızlıkları burun tedavisi gerektirebilir

NCR İnternational Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof.

Bazı kulak rahatsızlıkları burun tedavisi gerektirebilir

09 Temmuz 2018 16:53

Dr. Yaşar Çokkeser, bazı kulak rahatsızlıklarının burun tedavisi gerektirebileceğini ifade etti.


Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, bazı kulak rahatsızlıkları için buruna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Çokkeser, "Burun ve kulak arasında yer alan ve kulağın hava almasını sağlayan tübaöstaki borusu burundaki hastalıklar nedeni ile verimli çalışamaz hale gelmektedir. Bu da kulakta bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Gerek burun hastalıkları, gerekse de tübaöstakinin hastalıkları uygun teknoloji ve tekniklerle tedavi edilerek kulaktaki iltihap ve işitme kaybı gibi sorunlar başarı ile tedavi edilmektedir. Tübaöstakiye yönelik ameliyatsız, balonla genişletme de tedavi alternatiflerinden birisidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç