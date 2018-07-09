Bazı kulak rahatsızlıkları burun tedavisi gerektirebilir

Dr. Yaşar Çokkeser, bazı kulak rahatsızlıklarının burun tedavisi gerektirebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, bazı kulak rahatsızlıkları için buruna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Çokkeser, "Burun ve kulak arasında yer alan ve kulağın hava almasını sağlayan tübaöstaki borusu burundaki hastalıklar nedeni ile verimli çalışamaz hale gelmektedir. Bu da kulakta bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Gerek burun hastalıkları, gerekse de tübaöstakinin hastalıkları uygun teknoloji ve tekniklerle tedavi edilerek kulaktaki iltihap ve işitme kaybı gibi sorunlar başarı ile tedavi edilmektedir. Tübaöstakiye yönelik ameliyatsız, balonla genişletme de tedavi alternatiflerinden birisidir" dedi.