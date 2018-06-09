BBP’li İhsan Kaya’dan Cumhur ittifakına destek çağrısı

Sıra Milletvekili adayı olan BBP’li İhsan Kaya, 24 Haziran seçimlerinde neden Cumhur İttifakı’nda yer aldıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Tavrımızı devletimizden, milletimizden ve bağımsızlığımızdan yana belirledik” dedi.

Yaklaşık 20 yıl Büyük Birlik partisi’nde il başkanlığı yapan ve Ak Parti Gaziantep Listelerinde 11. sıradan Milletvekili Adayı olan İhsan Kaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette 24 Haziran seçimleri ve Cumhur İttifakı’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yazıcıoğlu’nun yolunda ilerliyoruz”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolunda siyaset yapmaya çalıştıklarını ifade eden İhsan Kaya, “Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bize emanet ettiği Büyük Birlik Partisi ve onun dava arkadaşları olarak bizim gönlümüz onun yolundan, yani devletimizden, vatanımızdan, milletimizden ve bağımsızlığımızdan yana oldu. Bu sebeple Büyük Birlik Partisi’ndeki 18 arkadaşımızla beraber 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin listelerinden aday olduk. Biz bunu yaparken bir pazarlık unsuru yapmadık, tavrımızı belli ettik, biz safımızı belli ettik aslında. Yani BBP olarak tabi ki de Ak Parti ve MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacaktık. Başka ittifaklardan yana olamazdık” dedi.

“Ülkemizin bekası için yer aldık”

24 Haziran seçimlerinin ülke bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Biz ülkemizin bekası için Ak Parti listelerinde yer aldık. Bizim için parti o kadar önemli değil, bizim için vatanımız ve milletimiz önemli. Biz vatanımızın ve milletimizin tarafında yer aldık. Birlik ve beraberliğin, çocuklarımızın geleceğinin tarafında yer aldık. O nedenle buradayız, o nedenle seçimleri pazarlık unsuru yapmadık. Biz ülkemiz, devletimiz, bayrağımız, ezanımız yok olmasın diye burada olduk. Amerika, İsrail ve Avrupa Türkiye’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı oldukları için, ülkemizin kalkınmasını, bağımsız, hür bir ülke olmasını istemedikleri için biz safımızı onların karşısında dik duran Cumhur İttifakı’ndan yana tuttuk” şeklinde konuştu.

“Adaylık bile verilmese tarafımız Cumhur İttifakı’ydı”

Kamuoyunda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin listelerden memnun olmadığı ve ittifaka dahil olduğu için pişman olduğu ilgili yorumlara da değinen Kaya, “Bırakın aday sıralarını hiç milletvekili verilmeseydi bile bizim tarafımız Cumhur İttifakı’ndan yanaydı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın Cumhurbaşkanı olmasından taraftı. Çünkü baktığımızda Avrupa da, Amerika da, İsrail de kime karşı geliyor, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı geliyor. O yüzden biz Erdoğan’nın yanındayız. Kudüs’te şehit edilen kardeşlerimize kim sahip çıkıyor? Herkese ülke olarak bağrımızı açıyoruz. Bizim beka sorunumuz olursa, bizim gidecek başka bir yerimiz olmaz. Onun için BBP burada" ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz ve milletimiz için adayız”

Adaylık süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kaya, “Biz Gaziantepimizi, ülkemizi seviyoruz ve ülkemiz için, milletimiz için adayız. Ülkemiz ve milletimiz var olmadıktan sonra bizim adaylığımızın bir önemi yok. Önemli olan devletimizin, milletimizin birlik ve beraberliği, önemli olan ülkemizin bütünlüğüdür. Cumhur İttifakının sloganında dediği gibi nizamı alem için, ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma diyor. Bizim hedefimiz Kızılelma amacımız Nizam-ı Alem ilahi kelimatullahı yer yüzünde hakim kılmak. Allah rızasını kazanmak için siyaset yapıyoruz, onun için de yürüyoruz" dedi.

“Eski ve yeni Türkiye oylanacak”

Son olarak 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Kaya, “Bu seçim çok önemli, bu seçimin telafisi yok, dönüşü yok. Bu seçimlerde eski Türkiye, yeni Türkiye yani 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası oylanacak. Yeni Türkiye için, birlik ve beraberliğimiz için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için 24 Haziran’da yapılacak seçimlerden mutlaka Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan çıkmalı. Mecliste de Ak Parti’nin büyük bir çoğunlukla yer alacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Benim şimdi size ihtiyacım var"

Ak Parti listelerinde 11. sırada yer verilen İhsan Kaya, daha üst sıralarda yer verilmemesi ile ilgili kendisine gelen eleştirilere ise "Görüşünüz, düşünceniz ne olursa olsun 24 Haziran’da mutlaka Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy istiyorum. Burada ’11. sıradasın, seçilir misin’ diyorlar. Zaten 7., 8. sırada olsam, oya ihtiyacım olmazdı ki. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde oy zaten fazlasıyla var. Benim şimdi size ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Adayı İhsan Kaya, milletvekili olabilmek için diğer parti adayları ile aynı oranda şansa sahip olduklarını belirterek, "MHP’nin ne kadar şansı varsa İhsan Kaya’nın o kadar şansı var. Hüseyin Filiz’in şansı neyse İhsan Kaya’nın şansı, ondan 2 adım daha önde. HDP baraj aşma şansı neyse, İhsan Kaya’nın meclise girmesi şansı iki adım daha önde. Benim şimdi ihtiyacım var. Sizler İhsan Kaya’ya mı ulaşabilirsiniz, diğer siyasi parti adaylarına mı ulaşabilirsiniz? Bana esnaflardan , spor camiasına kadar her seçimden insan çok daha kolay bana ulaşabilir" dedi.

"Ak Parti Antep’ten 14 vekil çıkaracak"

milletvekili Adayı Kaya, Ak Parti’nin Gaziantep’ten ful çıkaracağını savunarak, "Gaziantep’ten ’Ak Parti 14 vekil çıkarır’ diyorum. Hedef amaç 14 olur ama bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çünkü saha da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden başka da çalışan görmüyorum. Alternatifi de yok. Ak Parti karşısında, ne Cumhurbaşkanlığı’nda, ne milletvekili adaylığında seçimlerde rakip göremiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hizmette çıta yükselmiş, talepler değişmiş"

Seçim sürecinde 5 ilçe ve 60 köy gezdiğini anlatan Kaya, Ak Parti’nin başarılı belediye başkanları ile birlikte hizmet çıtasının daha da yukarılara çıktığını belirterek, vatandaşların taleplerinin de değiştiğini ifade etti. İnsanların artık havuz, halı saha gibi taleplerde bulunduğunu anlatan Kaya,

"Sahada gördüğüm tek parti, Adalet ve Kalkınma Partisi. Vaatleri ve vatandaşların istekleri var. Belediye başkanları çok güzel hizmetler yapmışlar, çıtayı yükseltmişler. İnsanlarımız tarlasına yol istiyor, yol yapılmışsa ’mıcır dökülsün’ diyor. Mıcır dökülmüş ise de, ’asfalt yapılsın’ istiyor. Çocuklarımız havuz talebinde bulunuyor, halı sahalar istiyor. Bunlar da yapılıyor. Bu hizmetler Türkiye güçlü olduğu için yapılıyor. Eski Türkiye’de bu hizmetler gelir mi? Gelse gelse kaoslar, didişmeler, kavgalar gelir, başlar" diye konuştu.