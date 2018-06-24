Belediye Başkanı Fadıloğlu eşi ile birlikte oy kullandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullanmak için sandığa eşi Seval Fadıloğlu ile birlikte gitti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra seçmenlerle birlikte sıraya giren Başkan Fadıloğlu ve eşi, sırası geldiğinde Ali Küncülü Ortaokulu’nda kurulan 1162 Nolu sandıkta oy kullandı.

"Demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah, memleketimiz için güzel sonuçlar elde edeceğiz. Amacımız milletimize en iyi şekilde hizmet edebilmek. AK Parti hükumetleri olarak ve AK Parti yerel iktidarları olarak tek bir kaygımız var, milletimizin hayat standartlarını yukarıya çıkarmak. Allah’a şükür 16 yıldır memleketin nereden nereye geldiğini söylemlerle değil, fiilen yaşayanlardanız. Bundan sonraki süreçte de yeni bir düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı hükmet modeliyle yeni bir uygulamaya geçiliyor. Vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuçla parlamentoda çoğunlukla birlikte Sayın Cumhurbaşkanlığımızın reisliği ile bu memleket daha güzel şeylere layık. Demokrasinin şöleni olan bu günde tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin vermiş olduğu karara saygı duyuyorum” diye konuştu.