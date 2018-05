Belediye Başkanı Fadıloğlu, evlere konuk oluyor

Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, büyüklerinden hayır duası aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Ertürk ve eşi Aliye Ertürk’ün evine konuk oldu. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, büyüklerinden hayır duası aldı. Başkan Fadıloğlu’nun evlerine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Mehmet Ertürk, her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Sıcak aile ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle hiçbir sıkıntılarının olmadığını dile getiren, Vefa hizmetinin kendileri açısından büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Mehmet Ertürk, Başkan Fadıloğlu’na teşekkürlerini iletti.

Başkanımızı evimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Mehmet Ertürk, “Bugün başkanımız evimize misafir oldu, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her zaman kapımız başkanımıza açıktır. Başkanımızı evimizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Başkanımızın bizler için yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Vefa hizmetiyle kızlarımız ayda bir defa gelip evimizi baştan aşağı temizliyorlar, her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Bunun yanı sıra belediyemiz tarafından bizlere her türlü yardım yapılıyor. Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” dedi.

Yönetim anlayışımız daima büyüklerimize hizmetkarlıktır

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün Mehmet amcamızın ve Aliye teyzemizin evine konuk olduk. Vefa hizmeti çerçevesinde Aliye teyzemize ve Mehmet amcamıza hizmet ediyoruz. Belirli periyodlar çerçevesinde ekip arkadaşlarımız ailemizin evine temizlik ihtiyaçlarını ve kuaförlük hizmetlerini karşılıyor. Devletimizin de kendileri için vermiş olduğu 65 yaş üstü maaşla ailemiz geçimlerini sağlıyor. Belirli aralıklarla da ekiplerimiz gelip ailemizin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Tabi bu da sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan da genel hükümet politikası olarak hem yaşlılarımızın sağlıkla ilgili meselelerini hem de asgari geçimlerini idame ettirebilmek için belirli aylık verilmesiyle birlikte şu anda ailemiz mutlu ve mesut bir hayat sürdürüyorlar. Rabbim, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim, bizlere de her zaman büyüklerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, en alt kademesinden en üst kademesine kadar yönetim anlayışımız daima büyüklerimize hizmetkarlıktır. Memleketimize hizmet edebilirsek he mutlu bize, Mehmet amcamıza ve Aliye teyzemize bizleri evinde ağırladığı için tekrardan teşekkür ediyorum, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Bir süre daha aile ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra Hacıbaba Mahallesi’nde 3 yıl önce eşini kaybeden ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Emine Filikler ve çocuklarını ziyaret etti. Ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, çocuklar ile yakından ilgilendi. Fadıloğlu, çocukların eğitimleriyle ilgili bilgi alarak, çocuklara eğitim hayatlarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve çeşitli hediyeler armağan etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaret sonunda Başkan Fadıloğlu, aile ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.