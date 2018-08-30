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30 Ağustos 2018 15:40

Belediye Başkanı Fadıloğlu, Kömek ile Öztürk ailelerin konuğu oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Girne ve Çıksorut Mahallelerinde ikamet eden 2 aileye misafir oldu.

Belediye Başkanı Fadıloğlu, Kömek ile Öztürk ailelerin konuğu oldu

30 Ağustos 2018 15:40

Ailenin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Girne Mahallesinde 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Zeynep Kömek’i evinde ziyaret eden Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Çıksorut Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Hasan Öztürk ve eşi Fadile Öztürk’ün evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını dinledi.


“Şehitkamil ailesi büyük bir ailedir”


Her fırsatta büyüklerini ziyaret ettiklerini dile getiren Fadıloğlu, “Bugün biz de amcamız ve teyzemizi ziyarete geldik. Bizler onların evlatlarıyız. Bugün burada kendi evlatları olmasa da Şehitkamil ailesi büyük bir ailedir. Vefa hizmetinde çalışan tüm yönetici kardeşlerimiz, çalışanlarımız, bizler büyüklerimizin her zaman emrindeyiz. Kardeşlerimizin hizmet verdiği evlerde mümkün olduğu kadar büyüklerimizi ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de bizleri evlerinde misafir ettiler. Allah; kendilerinden razı olsun, evleri şen olsun. Allah; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Rabbim, hiçbir zaman büyüklerimizin dualarını üzerimizden eksik etmesin. Allah, hep birlikte vatana ve millete hayırlı hizmet etmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Öztürk, Şehitkamil Belediyesi tarafından sunulan Vefa Hizmetinden yararlandığını kaydetti. Hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Öztürk, “Başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Allah, kendisinden razı olsun. Bizi evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Vefa Hizmeti ekibinden kızlarımız evimi temizlemeye geliyor. Kendi evleri gibi temizlik yapıyorlar. Evimi çok güzel yapıyorlar. Evimin her tarafını temizliyorlar. Allah, kendilerinden razı olsun” diye konuştu.




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