Belediye Başkanı Fadıloğlu milli sporcuları ağırladı

Spor alanında en büyük hedefi Ay-Yıldızlı formayla yarışan milli sporcular yetiştirmek olan Şehitkamil Belediyesi, badminton ve basketbol branşlarında gelen birbirinden güzel haberlerle çifte gurur yaşıyor. Şehitkamil Belediyesi Yaz ve Kış Spor Okullarında gördükleri eğitimin ardından kortlarda ve parke üzerinde müsabık olarak spor yaşamlarını sürdüren genç sporcular, performanslarıyla yaş gruplarında milli formayı giymeye hak kazandılar. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 13-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenen 17 yaş altı badminton Milli Takım seçmelerinde erkekler kategorisinde Cuma Durnaoğlu, kızlar kategorisinde ise Kevser Şule Karademir ve Tuğba Koyuncu, Milli Takım’da mücadele etmeye hak kazandı. Basketbol branşın da ise geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlı takımın formasını giyen Sevim Karaer, Merve Nisa Parlak ve Gülen Özen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen seçmelerde U14 (yıldız) kız Milli Takım kampına davet edildiler. Çiçeği burnunda millileri makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç sporcularla uzun süre sohbet etti. Teknik adamlardan sporcuların gelişim süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, başarılı sporculara kariyer planlamalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

"Sürekli başarı için ’ben’ değil, ’biz’ deyin”

Başarılı sporcularla sıklıkla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol ve badminton branşında milli heyecan yaşayan sporcularla buluşmasında tecrübelerini paylaştı. ‘Ben’ değil,‘biz’ diyebilmenin sürekli başarı için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Fadıloğlu, başarılı sporcuları branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirdi. Fadıloğlu, “Branşı ne olursa olsun sporcularımızın ay-yıldızlı formalar ile mücadele etmeleri, şanlı bayrağımızı göndere çektirmeleri bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Bilindiği üzere su sporları branşında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcularımız var. Şimdi bu gurur salon sporlarından gelen başarıyla daha da taçlandı. İnşallah bu başarılar büyüyerek devam eder. Gerek akademik ve spor yaşamlarında, gerek sosyal hayatlarında gençlerimizin ‘ben’ değil,‘biz’ demeleri çok önemli. Biz diyebilmek, takım olabilmek, kendini düşündüğü kadar arkadaşını, çevresini, düşünebilmek başarı için olmazsa olmaz bir durum. Biz,sporcularımıza bu bilinci aşılamaya gayret ediyoruz. Maşallah tüm sporcu gençlerimiz pırıl pırıl. Eminim ki azim ve gayretle çalışmaları halinde her alanda daha da özel başarılara imza atacaklar. Değerli sporcularımızı, onlara büyük emekler veren değerli teknik adamları ve sporcularımızın en büyük destekçileri değerli aile fertlerini yürekten kutluyorum. Ay- yıldızlı sporcularımıza katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.