Belediye Başkanı Fadıloğlu'nda Gaziler Günü mesajı

Başkan Fadıloğlu, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm Gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türk milletinin özgürce yaşayabiliyor olmasını Gazilere ve Şehitlere borçlu olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunduğu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazilerimiz ve Şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı gözümüz gibi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemizi, büyük hedeflerinden alıkoymak isteyenler, hiçbir zaman o hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize alçakça tuzaklar kuranlara karşı mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz. Gazilik milletimizin bağımsızlığı ile kutsal değerleri uğrunda mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanların hak ettiği çok kıymetli bir derecedir. Bizler, Gazilerimizden ve Şehitlerimizden aldığımız manevi güçle milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin huzurunu kimse bozamayacaktır. Bunun için de milletçe birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Teröre karşı tek nefes, tek ses olmalıyız. Alçak terör saldırıları sonucunda Gazi ve Şehit olmuş vatandaşlarımıza büyük bir gönül ve minnet borcumuz vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğrunda canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş Gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yaşayan Gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."