Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan 29 Ekim kutlaması

Mesajında Cumhuriyetin önemine değinen Başkan Fadıloğlu, Cumhuriyetin en değerli miraslardan biri olduğuna vurgu yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk milletinin en önemli kazanımlarından birinin de Cumhuriyet olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, mesajında, "Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği zaferin neticesi olan Cumhuriyetin 95. yılını kutlarken, yeni bir çağın eşiğinde büyük millet, güçlü devlet olma yolunda yürümenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, bu topraklarda varlığımızı hazmedemeyen iç ve dış güçlerin sürekli tehdidine maruz kalmıştır. Bu hazımsızlığın neticesi olan saldırılar aralıksız devam ediyor. Aziz milletimiz; cesaret, fedakarlık ve iradesiyle kurduğu Cumhuriyeti hedef alan her türlü terör, darbe ve işgal girişimine karşı, birlik ve bütünlük içerisinde cevap vereceğini bütün dünyaya her zaman gösterdi ve gerektiğinde tekrar gösterecektir. Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye'nin güvencesi olan Cumhuriyetin oluşturduğu özgürlük ortamını her geçen gün daha fazla koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle hareket etmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. yaşına ulaşmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.