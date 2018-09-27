Belediye Başkanı Kılıç, fırın ve restoran işletmecileri ile bir araya geldi

Fırın ve restoran işletmecilerinin kutsal bir görev icra ettiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli esnafının işini gerçekten hakkıyla yaptığını söyledi. Kılıç yapılan toplantıda, “İnsanların birinci temel ihtiyacı olan biyolojik ihtiyacımız olan beslenmeyi birinci elden sizler yapıyorsunuz. İnsanlara faydalı bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz. Toplumun sağlığını yakından ilgilendiren bir sektörde kutsal bir görev yapıyorsunuz. Zabıta ekiplerimiz sürekli sahada. Bizlere gelen raporlar gösteriyor ki Oğuzeli esnafı işini gerçekten hakkı ile yapıyor. Sizlere göstermiş olduğunuz hassasiyet için tek tek teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak olabildiğince sizlerin daha uygun ortamlarda güzel mekanlarda hizmet vermenizden mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Oğuzeli'ni temsil ediyorsunuz”

İşini hakkı ile yapan esnafın her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Kılıç, “Sizler işinizi prosedüre uygun yaptığınız sürece bizler sizlerin hakkını sonuna kadar savunacağız” şeklinde konuştu. Kılıç, “Bir fırına, kasaba veya restorana gittiğimizde o mekanın temiz olmasından sadece belediye olarak değil, Oğuzeli'nde yaşayan bir vatandaş olarak da memnuniyet duyarız. Sizler her şeyden önce Oğuzeli'ni temsil ediyorsunuz. Oğuzeli dışından ilçemize gelip bir kebap yiyip, memnun kalmışsa eğer bir vatandaş ben bundan keyif alıyorum ve mutluluk duyuyorum. Sizlerden ricamız hijyen, gramaj, çalışanların kılık kıyafeti gibi konularda daha dikkatli olmanız. Bizler sizlerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Ama sizlerden de isteğimiz prosedüre ne ise sonuna kadar uymanız” diye konuştu.