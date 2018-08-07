Belediye Başkanı Kılıç yüzme kursunu ziyaret etti

"Geleceğin milli yüzücülerini yetiştiriyoruz"

Geleceğin milli yüzücülerini yetiştirdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Burada geleceğin milli yüzücülerini yetiştiriyoruz. O yüzden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Çocuklarımız için projelerimiz devam edecek"

Yüzme kursunda antrenörlerden bilgi alan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Kılıç, “Yaz spor okulları kapsamında yüzme kursumuz her yıl düzenli olarak açılıyor. Yaz Kurslarımızı oluştururken öncelikli amacımız, çocuklarımızın tatillerini olumlu yönlerde değerlendirmeleri ve sportif aktiviteleri hobi edinmelerini sağlamak. Bu anlamda çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Öğrencilerimizin tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Profesyonel hocalarımız eşliğinde öğrencilerimiz burada yüzme öğreniyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizler işimizi daha bir iştah ve keyifle yapıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza ilgi katlanarak artıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çocuklarımızın eğitimine, geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, iyi olana, doğru olana yönelmelerinin tek yolu eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerden geçiyor. Çocuklarımız için projelerimiz, hizmetlerimiz her zaman sürecektir. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kurslarımıza olan ilgi her yıl artıyor"

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’a teşekkür eden Yaz Spor Okulları Yüzme Antrenörü Talip Mayda, “Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de eğleniyorlar. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz yüzme kursumuza olan ilgi her yıl artarak devam etmekte. Öğrencilerimiz gelişimlerine fayda sağlayan kurslarımız sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar” diye konuştu.