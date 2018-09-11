Belediye Başkanı Kılıç'tan Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yayımladığı mesajda, Hicri Yılbaşı'nın İslam alemi için bir milat olduğunun altını çizerek, "Hicri yeni yıl ile birlikte Türk İslam aleminin üzerinde dolaşan karabulutların biran evvel dağılmasını ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bu vesile ile son bulmasını diliyorum. Dini ve milli meselelerine her koşulda sahip çıkan aziz milletimiz canı pahasına koruduğu bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktadır. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sıradan bir göç değildir. Bu hicret karanlık bir çağa güneş gibi doğmuş ve aydınlık bir çağın başlamasına vesile olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve Ashab-ı Kiram efendilerimiz, Mekke'den Medine'ye her şeyi göze alarak anneden, babadan, eşinden, kardeşinden, malından, mülkünden, doğup büyüdükleri yerden, Kabe'den ve canlarından vazgeçerek, Allah-ü Teala'nın rızası için yaptıkları kutsal yolculuk Müslümanlar için dönüm noktası olmuştur. Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim'de de belirtildiği gibi, Allah'ın rahmet ve merhametinin yoğunlaştığı dönemler vardır. Bu dönemlerde Allah'ın şefaatine nail olmak adına ibadetlerimizi arttırmalıyız. Muharrem ayı da bu dönemlerden biridir" ifadelerini kullandı. Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayını da kutlayan Kılıç'ın mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle Allah'a ve elçisine bağlılığı, Hak'ka ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden yeni Hicri Yıl'ın ve Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum” ifadeleri yer aldı.