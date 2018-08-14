Belediye Başkanı makam aracından vazgeçti

Şehitkamil Belediyesi Başkan yardımcıları ve daire müdürleri de bu yöntemi destekleyerek kira süresi bitmiş araçları iade ederek şahsi araçlarını kullanmaya başladılar.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tasarruf çalışmaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan kiralık araçların yüzde 30’unu iade ettiklerini söyledi.

Fadıloğlu, ”Göreve geldiğimiz günden bu yana Şehitkamil Belediyesi olarak tasarruf kapsamında elimizden geleni yapıyoruz. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu son 10 günlük durumdan dolayı daha önce tahsis ettiğimiz araçları arkadaşlarımız iade etmek istediler. Biz havuz sistemine dönelim dediler. Hizmetin kalitesini arttırmak için daha önce müdür arkadaşlarımıza verilmiş olan makam araçlarını arkadaşlarımız iade edince bizde ‘Tasarruf yapıyorum ülkemi seviyorum’ adı altında bir farkındalık başlattık. Ve araçları iade ettik” dedi.

“15 Temmuz’u yapanlar şimdi de ekonomik savaşa sürüklüyorlar”

Fadıloğlu, ”15 Temmuz’da bu memleketi hain emellerine alet etmek adına uğraşanlar şu anda da bizi ekonomik bir savaşın eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Nasıl 15 Temmuzda bu millet birlik beraberlik gösterdiyse bu ekonomik savaş içinde de gereğini yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Çok parayla değil, tasarruf ile zengin olunur”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Tasarruf noktasında bütün vatandaşlara çağrı yaparak, herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Fadıloğlu, ”Çok parayla değil, tasarruf ile zengin olunur. Bu zenginlik ülkenin zenginliği ile doğru orantılıdır. Ülke kaynaklarını doğru kullanırsak ve aile bütçemizi de aynı şekilde yönetirsek hep birlikte kalkınmamız mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Belediye Başkanı Fadıloğlu Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğumuz bu tasarruf çalışmalarının tüm vatandaşlar ve diğer kurum , kuruluşlar tarafından da gündeme alınması gerektiğini vurguladı.