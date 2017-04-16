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16 Nisan 2017 10:44

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oyunu kullandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, oyunu sabah saat 07:00’de kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 10:44


İlçedeki Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sabahın erken saatlerinde gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mahmet tahmazoğlu, oy kullanma işleminin başladığı sat 07:00’de oyunu kullandı.


kullandığı oyun ve referandumun hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, "Halkoylamasının ülkemizin önünü açmasını, milletimizin refah ve huzur getirmesini diliyorum. , Önemli bir halk oylaması. Bugün verilecek kararla inşallah gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini oyluyoruz. Güzel bir netice çıkmasını, milletimize huzur getirmesini diliyorum" dedi.


Tahmazoğlu, sandık ve güvenlik görevlilerini de gezerek, başarılı çalışma diledi.




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