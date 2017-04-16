Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oyunu kullandı

İlçedeki Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sabahın erken saatlerinde gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mahmet tahmazoğlu, oy kullanma işleminin başladığı sat 07:00’de oyunu kullandı.

kullandığı oyun ve referandumun hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, "Halkoylamasının ülkemizin önünü açmasını, milletimizin refah ve huzur getirmesini diliyorum. , Önemli bir halk oylaması. Bugün verilecek kararla inşallah gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini oyluyoruz. Güzel bir netice çıkmasını, milletimize huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Tahmazoğlu, sandık ve güvenlik görevlilerini de gezerek, başarılı çalışma diledi.