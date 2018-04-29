Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yağlı köftelere not verdi

Etkinlikte yapılan yağlı köfte yarışması ise renkli görüntüler oluştururken, jüri koltuğuna geçen Başkan Fadıloğlu, kursiyerlerin yaptığı köftelerden tek tek tadarak not verdi.

Geleneksel hale getirilen ‘Bahar Şenlikleri’ bu yıl da Dülük Tabiat Parkı’nda coşkulu bir şekilde kutlandı. Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen piknik, festival havasında geçti. Müzik eşliğinde, çeşitli figürler sergileyen kursiyerler, halaylarla programı daha da renklendirdi. Hareketli parçalara eşlik ederek gönüllerince eğlenen kursiyerler, unutulmaz bir gün yaşadı. Yoğun ilgi gören şenlik, 3 gün sürdü. Yapılan etkinliklere 39 aile merkezinden toplam 4 bin 500 kişi katıldı.

Fadıloğlu’na çocuklardan yoğun ilgi

Etkinliğe katılan çocuklar, birbirinden farklı etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi. Piknik alanına gelerek kursiyerleri ve ailelerini tek tek selamlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fadıloğlu, kursiyer ile sohbet etti. Başkan Fadıloğlu’nun alana gelmesiyle birlikte yağlı köfte yarışmasına başlayan aile merkezi kursiyerleri, yaptıkları köfteleri sergilediler. Jüri koltuğuna geçen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlerin yaptığı köftelerden tek tek tadarak not verdi ve köfte yarışmasında dereceye girenleri belirledi. Bu yılın yağlı köfte şampiyonu Bülbülzade Aile Merkezi olurken, ikinci Eyüp Sultan Aile Merkezi, üçüncü ise Kayaönü Aile Merkezi oldu. Başkan Fadıloğlu, yarışmada emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ederek, dereceye giren kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim etti.

"Ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak ‘Bahar Şenlikleri’ çerçevesinde 39 aile merkezimizde devam eden velilerimize ve çocuklarımıza yönelik piknik etkinlikleri yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehitkamil Belediyesi olarak biz, büyük bir aileyiz. Şehitkamil bölgesinin hepsini aile olarak kabul ediyoruz. Bu aile mensuplarımızla bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Bu 3 günlük süreç içerisinde günlük 10-12-13 aile merkezlerimizden hanım kardeşlerimiz çocuklarıyla beraber Dülük Tabiat Parkına getirildi. Burada onlarla beraber akşama kadar etkinliklerde bulunduk. Onlara bu imkanı sunmaya gayret gösteriyoruz. Tabi gönül ister ki her hafta bu hizmeti yapalım ama öyle bir imkanımız olmadığı için sonbahar ve ilkbahar aylarında bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz, çocuklarıyla beraber sabahtan akşama kadar burada eğleniyorlar. Bu hizmeti göreve geldiğimiz andan itibaren başlatmıştık, inşallah görev süremiz boyunca da devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.