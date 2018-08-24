Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla geçirdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arefe günü huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasında buluşarak bayramlaştı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek vatan toprağı için şehit olmuş vatan evlatları için dua etti. Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaşan Tahmazoğlu, daha sonra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Gaziantep Valiliğince Polisevi Bahçesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak Gaziantep protokolü ile bayramlaştı.