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25 Haziran 2018 17:30

Belediye Başkanı Tahmazoğlu:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak Türkiye’de yeni bir çağın açılmasının sağladığını ifade etti.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu:

25 Haziran 2018 17:30


Başkan Mehmet Tahmazoğlu milletin Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğini belirterek, “Birçok ülkenin bir araya gelerek, devirmek istediği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a milletimiz sahip çıkıp, cevabını sandıkta en güzel bir şekilde vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı ile birlikte Büyük Türkiye’nin yolu açılmış oldu. 2023 Türkiye’sine doğru ilk adımların atıldığı bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.


Türkiye’nin ilk başkanı


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk Başkan’ı olarak seçildiğini belirterek, “Koalisyonlu ve kaoslu seçim dönemleri artık geride kaldı. Türkiye çok başlı yerine tek başlı yeni bir sisteme geçmiştir. Ülkemizi Dünyanın ilk beş ülkesine taşıyacak olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu süreçte milletin sesine kulak veren MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve BBP lideri Sayın Mustafa Destici’ye ve teşkilatımızın her kademesinde bu kutlu davaya gönül veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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