Belediye Başkanı Tahmazoğlu Halk Gününde vatandaşlar bir araya geldi

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde Şahinbeyli vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, onların taleplerini dinleyerek, başkan yardımcıları ve kurum müdürlüleri ile birlikte çözüm noktasında adımlar atıldı.

"Tüm çalışmaları sizlerin duası ile yapıyoruz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşlarla karşılıklı diyalog çerçevesinde tüm sorunları birlikte çözüme kavuşturduklarını belirterek, ”Şahinbey İlçesi’nin daha önceki halini hatırlarsanız. Şahinbey kocaman bir köy gibiydi. Şimdi ise bütün mahallelerimiz sosyal tesisleri ve parklarıyla konforlu birer yaşam alanına dönüştü. Bugüne kadar Şahinbey İlçemize 606 tane park yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunların yanında halen yapımı devam edenler var. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Pakı Şahinbey’imizde tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Şu anda sosyal tesis sayımız 120’yi aştı ve 50 tanede inşaatı devam eden tesisimiz var. Yıl sonuna kadar bu tesislerimizi de tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca cami inşaatlarımız devam ediyor. Şu ana kadar Şahinbey Belediyesi olarak 35 tane cami yaptık. Restorasyon çalışmalarında da rekor kırdık. Özellikle Şehreküstü Bölgesi’nde 11.2 km’lik sokak sağlıklaştırması gerçekleştirdik. O bölgede Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni mutlaka görmenizi isterim. Sosyal belediyecilik anlamında öğrencilerimize yönelik Fen Lise’si, Üniversite hazırlık, Yabancı Dil Ve Müzik Kursları gibi birçok kurslar düzenleyerek 400 binin üzerinde kişiye kurs verdik. Belediye olarak 4 okul yaprak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetine sunduk. Öğrencilerimize bisiklet, spor ayakkabı hediye ediyoruz. Şimdide Takdir Belgesi alan bütün öğrencilerimize kol saati hediye edeceğiz. Tüm bunları sizlerin duası ve desteği ile yapıyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımız çalışmalardan memnun"

Başkan Tahmazoğlu, vatandaşların genelde yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Sürekli Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Onların taleplerini sahada da alıyoruz. Bugün de belediyemizde bir araya gelerek, bir Halk Günü gerçekleştirdik. Genelde vatandaşlarımız memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Tabi bunun yanında ufak tefek talepleri de oldu. Bunların bir kısmı bizimle ilgili, bir kısmı başka kurumlarla alakalı. Bu konuda gerekli yönlendirmeleri yaptık. Genel olarak bir problem yok vatandaşlarımız yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ifade ettiler” diye konuştu.

Halk Günü’nde Başkan Tahmazoğlu ile yüz yüze görüşen, istek ve taleplerini ileten vatandaşlar, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.