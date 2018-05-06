Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 15:40

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, sağlık için yürüdü

Şahinbey’de Kavaklık Parkında düzenlenen "Sağlığınız için Her Gün 10 bin Adım" yürüyüşüne Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, sağlık için yürüdü

06 Mayıs 2018 15:40


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşların katılığı yürüyüşte gençler, ellerinde "her gün 10 bin adım", "yaşam boyu spor, yaşam boyu sağlık", "spor yap sağlıklı kal" mesajlı pankartlar taşıdı. ‘Sağlığınız için Her Gün 10 bin Adım’ yürüyüşünü vatandaşlarla birlikte yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı bir yaşam için spor şart bu nedenle vatandaşlarımızı her gün 10 bin adım atmaya davet ediyoruz. Sloganımız ‘Spor Yapalım Sağlıklı Kalalım ’bu çerçevede yürüyüşler ve bisiklet yarışları düzenliyoruz. Bu programımızda da sabah 7 de Kavaklık Parkında vatandaşlarımızla bir araya gelerek, spor ve yürüyüş yaptık. Vatandaşlarımıza su, yeşil elma, ip atlamaları için ip dağıtımı ve tişört hediye ettik. Haftaya bu etkinliğimize devam edeceğiz. Amacımız bunu yaygın hale getirtmek. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yürüyüş Pazar günüde bisiklet turu düzenleyeceğiz. İstiyoruz ki her vatandaşımız düzenli olarak spor yapsın ve sağlıklı kalsın. Herkese sağlıklı güzel bir yaşam diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç