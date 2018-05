Belediye Başkanı Tahmazoğlu, sağlık için yürüdü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşların katılığı yürüyüşte gençler, ellerinde "her gün 10 bin adım", "yaşam boyu spor, yaşam boyu sağlık", "spor yap sağlıklı kal" mesajlı pankartlar taşıdı. ‘Sağlığınız için Her Gün 10 bin Adım’ yürüyüşünü vatandaşlarla birlikte yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı bir yaşam için spor şart bu nedenle vatandaşlarımızı her gün 10 bin adım atmaya davet ediyoruz. Sloganımız ‘Spor Yapalım Sağlıklı Kalalım ’bu çerçevede yürüyüşler ve bisiklet yarışları düzenliyoruz. Bu programımızda da sabah 7 de Kavaklık Parkında vatandaşlarımızla bir araya gelerek, spor ve yürüyüş yaptık. Vatandaşlarımıza su, yeşil elma, ip atlamaları için ip dağıtımı ve tişört hediye ettik. Haftaya bu etkinliğimize devam edeceğiz. Amacımız bunu yaygın hale getirtmek. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yürüyüş Pazar günüde bisiklet turu düzenleyeceğiz. İstiyoruz ki her vatandaşımız düzenli olarak spor yapsın ve sağlıklı kalsın. Herkese sağlıklı güzel bir yaşam diliyorum” dedi.