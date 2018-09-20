Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Ya Hak" dedi hedefi on ikiden vurdu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "ya hak" diyerek ok atışı yaptı. Tahmazoğlu, ilk atışında hedefi onikiden vurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve faaliyete başlayan Akkent Spor Köyün'de Ampute Futbol ve Okçuluk tesisinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, başkan yardımcıları ile birlikte Okçuluk Tesisi ve Ampute Futbol Sahasına geçerek ok atışı yaptı. Ya hak diyerek gerdiği yayla oku fırlatan Tahmazoğlu, ilk atışı olmasına rağmen hedefi onikiden vurdu.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okçuluk sporunu geliştirmek adına ücretsiz kurs verdiklerini belirterek, "Ecdat sporlarımızdan olan okçuluk bizim içinde çok önemli bu nedenle Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize yeni bir okçuluk tesisi kazandırdık. Bu spor dalındaki kurslarımızda başladı. Tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi Akkent Spor Köyü içerisinde bulunan okçuluk tesisimize davet ediyorum. Aileleri ve çocuklarıyla tesisimize gelsinler ve okçuluk sporunu öğretip alıştıralım. Tecrübeli hocalarımız eşliğinde yapılan okçuluk sporu için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Oldukça zevkli, insanı rahatlatan güzel bir spor dalı tüm Gazianteplileri okçuluk tesisimize bekliyoruz” dedi.