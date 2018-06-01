Belediye Başkanı Tahmazoğlu, yetimlerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her gün binlerce kişinin iftarını açtığı Şehreküstü Konakları’nda Dünya Yetimler Günü nedeniyle Şehreküstü Konakları’nda yetim ailelerini ağırladı. Şahinbey Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı organizasyonda Şahinbey İlçesi’nde bulunan 300 yetim ve aileleri tarihi mekan Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı’nda iftarını açmanın hazzını yaşadı.

"Yetimlere sahip çıkmalıyız"

Yetimlerin dünya üzerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak kendi bölgemizdeki yetim aileleri ağırladık. Dünya Yetim Günü olması sebebiyle Şehreküstü Konaklarımızda Yetim ailelerimiz ile birlikte iftar açtık. Bol bol sohbet ettik, güzel ve duygu dolu anlar yaşadık. ’Sofrasında yetim bulunduran, yetimlere sahip çıkanın, cennette Peygamberimiz ile birlikte olacağı’ ifade ediliyor. Dolayısıyla yapmış olduğumuz organizasyon insani ve dini boyuttan baktığımız zaman hem dünya hem ahiret bakımından faydalı bir iş" dedi.

İftar programının ardından aileler ve çocuklar Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.