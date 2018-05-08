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08 Mayıs 2018 16:03

Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan emniyet kemeri uyarısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kan bağışı kampanyasının yapıldığı alanda vatandaşları trafik kurallarının ve yeni teknolojik cihazların sergilendiği standı ziyaret ederek, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan emniyet kemeri uyarısı

08 Mayıs 2018 16:03


15 Temmuz Demokrasi Meydanına Jandarma ve Polis Trafik ekiplerinin açtığı standın yanı sıra vatandaşlara simülasyon araç üzerinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ayrıca başarılı trafik polislerine de plaket verildi.


Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise, Gaziantep merkezi ve ilçelerinde vatandaşların kazasız belasız trafik hizmetlerinden faydalanması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, hafta dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.


Emniyet kemeri hayatımız için önemli


Simülasyon aracına binen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak, “Emniyet kemeri gerçekten çok önemlidir. Simülasyon aracına binerken gördük, emniyet kemeri olmasaydı baş aşağıya düşerdik. Bunu canlı yaşayanlardanım daha önce bir otobüs kazası geçirmiştim. Otobüs takla atınca bizi 15 metre ileriye fırlatmıştı. Dolayısıyla emniyet kemeri hayatımız için çok önemlidir. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim” dedi.


İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman kazaların yüzde 95’inin sürücü, yaya ve yolculardan kaynaklandığını belirterek, “Mayıs ayının ilk Cumartesi günü trafik günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de trafik kazalarında kaybettiğimiz canları hepimiz biliyoruz. Bunu aşağıya çekmek için biz kolluk görevlileri ve diğer kurumlar üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Fakat trafik kazalarının yüzde 95’i sürücü, yaya ve yolcu hatalarından kaynaklanıyor. Bunu aşağı çekmek için farkındalık oluşturmak gerekiyor. Arkadaşlarımız bugün burada onu yapmaya çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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