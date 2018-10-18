Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Muhtarlar Günü kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada her zaman muhtarlara kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Muhtarlar vatandaşla belediye arasında çok ciddi köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ailesinden biri gibidir. Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, ilk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Muhtarlık, en kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak muhtarlarımıza hak ettiği değeri vermekte, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutlarken, halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyorum" ifadelerine yer verdi.