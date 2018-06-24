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24 Haziran 2018 16:38

Belediye Başkanı Tamazoğlu, ailesi ile birlikte oyunu kullandı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek büyük Türkiye’nin hedefi olan 2023 yılının temsili 2023 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Tamazoğlu, ailesi ile birlikte oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:38


Şahinbey İlçesi’ndeki Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sabahın erken saatlerinde eşi Elif Tahmazoğlu, kızı ve oğulları ile birlikte gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedeflediği 2023 Türkiye vurgusuna binayen 2023 nolu sanıkta oyunu kullandı.


"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"


Kullandığı oyun hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "24 Haziran’da yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2023 hedeflerine gideceğimiz bu dönemde 2023 nolu sandıkta oy kullanmak güzel bir tevafuk oldu. İnşallah bu seçimle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve parlamentomuzda daha güçlü bir meclis ve liderle 2023 hedeflerimizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Seçim neticelerinin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Okullar ziyaret edildi


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, oyunu kullandıktan sonra AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Mehmet Erdoğan ve Serpil Kavrak ile birlikte okulları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ettiler. Ziyaretler sırasında vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na yoğun ilgi (AKG-gösterdiler.




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