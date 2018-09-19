Belediye Başkanı Yıldırır'dan 19 Eylül Gaziler günü mesajı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Yıldırır mesajında, "19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiş, 19 Eylül günü de gaziler günü olarak kabul edilmiştir. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına, üstün bir cesaret örneği göstererek en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuştur. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de aynı duygularla minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.