Belediye Başkanı Yıldırır’dan Zafer Bayramı kutlaması

Yıldırır, mesajında, "Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olan Türk Milletinin tarihi zafer ve kahramanlıklarla doludur. 1071 tarihinde Malazgirt’te başlayan şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ tercihiyle baş başa kaldığında neleri göze alacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gece, 250 şehit ve 2 bin 193 gazi ile bu millet ülkesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesi göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah(cc)’tan rahmet diliyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.