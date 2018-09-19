Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış'tan CHP'ye ihale tepkisi

Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Ferda Barış, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz'ın kendisi hakkında 20 milyon 848 bin TL'lik ihale aldığı yönündeki iddiasına sert tepki göstererek, iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış, hakkında bazı ulusal ve yerel medyada çıkan ihale iddialarına sert tepki gösterdi. kendisinin 20 milyon 848 bin TL'lik ihale aldığı iddialarını yalanlayan Meclis Üyesi Barış, kendisinin kanuna aykırı hiçbir iş yapmadığının altını çizdi. Barış, tüm şirketinin kurulduğu günden beri cirosunun bu kadar olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basında şahsımı hedef alan bir haber üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığının 18.09.2018 tarihli basın açıklaması ve bu basın açıklamasını kaynak göstererek yapılan haberlerin içeriği yalan, iftiralarla dolu olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ben inşaat mühendisiyim. 2007 yılında mezun oldum. 2010 yılından sonra taahhüt işleri yapmaya başladım. 19 Ocak 2018 tarihinde yedek sıradan istifa nedeniyle Şahinbey belediyesi meclis üyesi oldum. Basın açıklamasında belirtilmiş olan 20 milyon 848 bin TL'lik ihale aldığım yönündeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Benim şirketimin kuruluşundan bu güne kadar toplam cirosu bile bu kadar değildir. Ayrıca Şahinbey Belediyesi Meclis üyesi olarak göreve başladıktan sonra Şahinbey Belediyesi ile hiçbir şekilde ticari bir ilişkim olmamıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ise sadece açık ihale ile ilana çıkılmış olan ve kanuni şartları taşıyan her firmanın girebileceği açık ihaleden sadece birin almış bulunmaktayım. Basın açıklamasında başka firmaların ihaleden çekilmiş olduğu bilgisi tamamen yalan olup ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. En düşük teklif benim firmamın olduğu için ihale firmamda kalmıştır. Yani benim Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olmam nedeniyle hiçbir imtiyaz tanınması yasal olarak mümkün olmadığı gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin en hassas olduğu konulardan birisinin şeffaflık ve eşitlik olduğunu biliyorum. Yasal olarak Meclis Üyesi olduğum Belediye haricindeki kurumların ihalelerine katılmamda herhangi bir engel bulunmamaktadır. 5393 sayılı kanunun 28. Maddesi gereğince sadece Meclis Üyesi olarak bulunduğum Şahinbey Belediyesinin ihalelerine katılmam yasal olarak mümkün değildir. Bunun dışında Türkiye de ki tüm kamu kurumlarına iş yapmamda her hangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Geçmiş dönemde CHP Meclis Üyelerinin başka belediyelerde ihaleli iş aldığını biliyorum. İstenildiğinde belgelerini kamuoyuna sunmaya hazırım. Bu durumu göz ardı edip hem belediyemizin, hem partimizin hem de şahsımın üzerinden siyasi rant devşirmelerine izin vermeyeceğim. Özellikle CHP Şehitkamil İlçe Başkanını esefle kınıyorum. Hukukçu olan birinin sokak dedikodusu ile değil de belgelerle ispatlanmış olan konularda açıklama yapmasını beklerdim. Yalan ve iftiralarla dolu ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın açıklamasını şiddetle kınıyorum. Bu konunun yasal yollardan takipçisi olacağım. Bugün, bu açıklamayı yapan Umut Yılmaz hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca İlçe Başkanı Umut Yılmaz'ın bağlı bulunduğu Gaziantep Baro'suna şikayet edeceğim. İlgili haberi yapan yazılı ve görsel basın kuruluşlarına karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek isterim. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda basın meslek ve ahlak ilkelerine bağlı basın yayın kuruluşlarının siz değerli yöneticilerinin gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inancımın tam olduğunun bilinmesini dilerim” ifadelerini kullandı.