Belediye Meclisi’ne "seçim" molası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısında, yapılacak olan seçimler nedeniyle Haziran ayında toplanmama kararı alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında yapıldı. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri, geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen ilk kadın başkan unvanlı Şahin’i, kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmasından dolayı TBB Başkanlığı görevini bırakmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna oturduğunu anımsatan Şahin, birliğin tüm belediyeleri bir araya getiren önemli çatı görevi üstlendiğini söyledi. Birliğin hem bütçesi, hem lobisi, hem de uluslararası kredibilitesinin yüksek olduğunu belirten Şahin, "1945 yılında kurulan birlik, daha önceleri İstanbul ve Ankara ağırlıklı başkanlar tarafından yönetiliyordu, birliğin son yıllarda Anadolu’ya açıldığını görüyoruz. Önce Konya Büyükşehir Belediyesi, birliğe başkanlık etti. Ardından başkanlık Gaziantep’e geçti, bu Gaziantep’e verilen önemi, değeri ve güveni anlatıyor. Meclisimiz, her zaman arkamızda durdu, proje kaynaklı hizmet üreten meclisimize çok teşekkür ediyorum. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku çerçevesinde bu işi başarmamış olsaydık, Ankara’da bu çalışmayı göremezdik. Bu meclis, güçlü bir şekilde yanımızda durdu, akıl ve alın teriyle zor şartlar altında başarılı işler çıkardı. 75 yıl sonra, TBB başkanlığıyla çok büyük bir sorumluluk üslendim. Hakikatten ilk olmak çok zor. Takım çalışmasıyla verilen tüm makamların altından kalkmaya çalıştık. Hakkın rızasıyla bu işin altından kalkacağız” dedi.

Şahin, belediye başkanları ve meclis üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sonra hızlandıracaklarını bildirdi. Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde 250 bin nüfusun yaşayacağı "Kuzey Şehir" Projesi kapsamında 2’nci etap 749 adet konut için 14-25 Mayıs 2018 tarihlerinde talep toplanmaya başlandığını söyledi.

Haziran’da toplanmayacak

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden dolayı meclis, Haziran ayı toplantısını yapmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının birinci bileşimi, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 15.00’a toplanmak üzere dağıldı.