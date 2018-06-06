Belediye otobüsü şoförlerinden tiyatroculara taş çıkartan performans

Gaziulaş ve Öztaşıma-İş sendikası tarafından organize edilen tiyatro oyununa Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat, Öztaşıma-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ve Gaziulaş Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kaya’nın yanı sıra sendika yöneticileri, üyeleri ve personelin eşleri katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda gerçekleşen oyunda sahne alan Gaziulaş şoförlerinden Mehmet Ali Çolak’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. HM organizasyon ekibinin katkılarıyla düzenlenen meddah, manici ve Hacivat Karagöz perde oyununun ardından "Lütfen Saygı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununda aktif rol de alan Gaziulaş personeli, gündelik hayatta toplu ulaşım hizmeti sırasında başlarına gelen zorlukları mizahi bir dille ele aldı. Davetlileri kahkahalara boğan tiyatro oyununda otobüs şoförlerine saygı gösterilmesi için mesaj da verildi.

Gaziulaş ve Öztaşıma-İş birlikteliği ile daha önce düzenlenen piknikler ve halı saha turnuvasından sonra ilk defa yapılan tiyatro etkinliğini izleyenler büyük keyif aldıklarını ve devamını beklediklerini ifade etti.