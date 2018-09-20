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Berbere uyuşturucu baskını: 9 gözaltı

Gaziantep’te narkotik timleri bir berbere düzenledikleri uyuşturucu baskınında 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te narkotik timleri bir berbere düzenledikleri uyuşturucu baskınında 9 kişiyi gözaltına aldı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezine bağlı Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri aldıkları ihbar üzerine berber dükkanına operasyon düzenledi. İş yeri sahibi H.D.'nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet dolu fişek, 3.70 gram metamfetamin, 2 bin 315 TL, iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 4.60 gram esrar, 2 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1.15 gram metamfetamin, 1 adet sigara kağıdına sarılı vaziyette 2.15 gram esrar, 1 adet 6.40 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi.


Öte yandan, iş yerinde bulunan şahısların yapılan incelemelerinde, M.Y. isimli şahsın "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan arandığı, M.K. isimli şüpheli şahsın "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi. Operasyonda H.D ve M.Y. isimli şahısların yanı sıra Ö.K., M.E., H.Ç., M.K., H.İ.Y., M.A.D. ve A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.


Gözaltına alınan toplam 9 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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