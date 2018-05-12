Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, “Temel Klinik Beslenme Sempozyumu-2018’’ düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin (TDD) katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, genç bir üniversite olarak düzenledikleri bilimsel toplantıların kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Besinlerin dengeli bir biçimde vücuda alınması ve vücut tarafından bunların kullanımının temel yaşamın en önemli unsuru olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bu sempozyumda temel klinik beslenmeyi her yönüyle tartışacağız. Bu vesileyle Türkiye Diyetisyenler DerneğiBaşkanı ve çalışanlarına, katkı sağlayan değerli hocalarıma teşekkür ediyor, verimli bir sempozyum geçirmenizi diliyorum” dedi. Sempozyumun bilimsel oturum bölümünde, başkanlığını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’nın yaptığı ilk oturumda, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, “Dünya ve Türkiye’de Malnütrisyon ve Önemi”, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Saadet Özen “Beslenme Durumunun Genel Değerlendirilmesinde Temel Yaklaşımlar” konularında paylaşımda bulundu. Gaziantep’ten ve bölge illerden çok sayıda uzman, akademisyen ve öğrenci tarafından ilgi gören sempozyumun ilk günü SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Çört ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Birgül Dağ’ın, oturum başkanlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı “Klinik Beslenmede Enerji ve Besin Ögeleri Gereksinimlerin Hesaplanması ve Olgu Çalışması” konulu sunum yaptı. Oturum Başkanlığını Gaziantep Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Hastanesi’nden Prof. Dr. Bülent Saka’nın yaptığı oturumda ise Uzman Diyetisyen Birgül Dağ, “Enteral Beslenmede Temel Yaklaşımlar”, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Banu Süzen “Enteral Beslenmede Kullanılan Ürünlerin Genel Değerlendirilmesi” ve Uzman Diyetisyen İrem Alparslan “Beslenme Desteği Programının Monitorizasyonu Neden Önemlidir” konularında sunum gerçekleştirdi. SANKO Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Betül ile Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı başkanlığında gerçekleştirilen oturumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münife Neyal “Nörolojik Hastalarda Beslenme Desteği”, Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı “Kanserli Hastalarda Beslenme Desteği” ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Saka “Yaşlı Hastada Beslenme Desteği ve Sarkopeni” konularını anlattı. Sempozyumun bugünkü programında, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram’ın oturum başkanlığında; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkan’ı Prof. Dr. Göktürk Maralcan’ın “Parenteral Beslenme: Genel Bilgiler”, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Birgül Dağ, “Parenteral Beslenme Desteğinde Kullanılan Ürünlerin Genel Değerlendirilmesi” ve Uzman Diyetisyen İrem Alparslan’ın “’Klinik Beslenmede Olmazsa Olmaz: Beslenme Destek Ekibi” konulafrında sunum yaptı. Başkanlığını SANKO Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Göktürk Maralcan ile Prof. Dr. MünifeNeyal’ın yatığı oturumda ise SANKO Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, “Perioperatif Dönemde Beslenme” ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Fatma Ilgaz “Çocuklarda Enteral Beslenme Desteği”, Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Berna Kaya Uğur “Travmada Beslenme Desteği” ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mutlu Doğanay “Yara İyileşmesi ve Beslenme Desteği, ONCA (Optimal CareforAll) Projesi” konularında paylaşımda bulundu. Başkanlığını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Doğanay’ın yaptığı oturumda Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler “Yanık Hastalarında Beslenme Desteği” konusunu anlatırken, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. İrem Olcay Eminsoy olgu çalışması sunumu gerçekleştirdi. Sempozyumun son oturumuna Prof. Dr. Güner Dağlı ve Prof. Dr. Nurten Budak’ın oturum başkanlığında SANKO Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Betül Şimşek, “Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği”, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. İrem Olcay Eminsoy “Böbrek Yetersizliklerinde Beslenme Desteği” ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir ise “Diyabette Beslenme Desteği” konularında bilgiler paylaştı.