Beyaz altında çifte sevinç

Araban Ovası'ndaki 18 bin dönümlük birinci ve ikinci ürün olarak ekimi gerçekleştirilen pamuk ekili alanlardaki 2018 yılının ilk hasat döneminde elde edilen dönüm başına alınan ortalama 450-500 kilogram ürün ve bu sene beklenen rakamlarda açıklanan pamuk fiyatları üreticiye çifte sevinç yaşattı.

Araban Ovası'nda toplam 18 bin dönüm arazi üzerinde ekili bulunan pamuğun hasadı başladı. Beyaz altın olarak da nitelendirilen pamuktan bu yıl bir dönüm alanda yaklaşık 450 ile 500 kilogram arasında verim alınıyor. Tarım işçileri tarafından elle pamuk hasadına başlanan bölgelere gazetecilerle birlikte giderek incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, hasadına başlanan 2018 yılı birinci ürün pamuk hasadında kütlü pamuğun bu yılki fiyatını Çukobirlik 4 TL 50 Kuruş olarak fiyat açıklamasının ardından çırçır fabrikalarının da 4 Lira 10 kuruşa alım yaptığını kaydetti.

Pamukta yüksek verimin memnun edici olduğunu anlatan Doğan, "Araban Ovası'ndaki 18 bin dönümlük pamuk ekili alanda 2018 yılının birinci ürün pamuk hasadına başlandı. Tarım işçileri tarafından elle toplanan bu yılki birinci ürün pamuk hasadında üreticilerimiz dönüme yaklaşık 450 ile 500 kilogram arasında elde edilen ürünle birlikte toplam 18 bin dönümlü pamuk ekili alanda yaklaşık 9 bin ton kütlü pamuk elde edilmesi bekleniyor. Sarımsak, buğday ve arpa hasadından sonra ekimi yapılan ikinci ürün pamuk hasadının da 10-15 gün içerisinde başlanacak" dedi.

Pamuk fiyatlarının da beklenen oranlarda açıklanmasının da üreticiyi ayrıca memnun ettiğini belirten pamuk üreticisi Salih Demir de, "Karacaören kırsal mahallesi takım yolu mevkisindeki toplamda 100 dönüm olan 3 parça arazide ektiğim pamuğun hasadına başladı. Birinci ürün pamuk ekili alandaki ürün tarım işçileri tarafından elle toplanıyor. Yıllardır pamuk üretimi yapıyorum. Bu yıl beyaz altın olarak da ifade ettiğimiz pamuğun hasadında dönüme yaklaşık 450 ile 500 kilogram arasında değişen verim aldım. Yüksek verimin yanı sıra ayrıca açıklanan fiyatlar da bizleri memnun etti" diye konuştu.