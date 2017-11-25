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25 Kasım 2017 14:15

Beyin kanamasından ölen Şahin Ulu’nun organları başka hastaların umudu oldu

Gaziantep’te beyin kanamasından ölen 63 yaşındaki Şahin Ulu’nun organları, nakil bekleyen başka hastaların umudu olduGaziantep Nizip doğumlu 63 yaşındaki Şahin Ulu geçirdiği beyin kanaması sonucu Ersin Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanamasından ölen Şahin Ulu’nun organları başka hastaların umudu oldu

25 Kasım 2017 14:15

Gaziantep’te beyin kanamasından ölen 63 yaşındaki Şahin Ulu’nun organları, nakil bekleyen başka hastaların umudu oldu


Gaziantep Nizip doğumlu 63 yaşındaki Şahin Ulu geçirdiği beyin kanaması sonucu Ersin Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulans ile NCR İnternational Hospital’e sevk edildi. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Şahin Ulu’nun organları başka hastalar için umut oldu. Yakınlarının "Ulu’nun, sağlığında organlarını bağışladığını” söylemesi üzerine ailenin rızası ile başlatılan nakil işlemleri ile Şahin Ulu’nun karaciğeri İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesine, kornealar ise Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesine gönderildi.


Organları ile öldükten sonra insanlar için umut olan ailenin bu örnek davranışı organ nakli bekleyenlerin ve sağlık camiasının takdirini kazandı.




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