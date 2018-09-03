Beyin ve sinir sistemi için olmazsa olmaz vitamini: B12

Fatih Öçal, B12 vitaminin beyin ve sinir sistemi başta olmak üzere tüm vücut için büyük önem taşıdığını belirterek uyarılarda bulundu. Öçal, "B12 vitamini beyin ve sinir sistemimiz başta olmak üzere tüm vücudumuz için hayati bir vitamindir. Çoğu zaman hafife alınan ancak vücuttaki en önemli vitaminlerden biri olan B12 vitamin eksikliği vücutta ciddi sorunlara yol açabiliyor” dedi.

Belirtileri ve yol açan hastalıklar

Öğretim Üyesi Öçal, B12 eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler ve bu eksikliğe yol açan hastalıklar hakkında bilgi verdi. Dr. Öçal, B12 vitamin eksikliğinin yol açtığı hastalıklar hakkında da uyarılarda bulunarak, "Genellikle teşhisi doğrulamak için kan testi gerekiyor. B12 vitamini eksikliği; beyin ve sinir sisteminde, özellikle ağır ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor. Ayrıca kansızlık, dilin şişmesi veya iltihaplanması, cildin sararması veya solması, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, halsizlik, unutkanlık, hafıza kaybı ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerle de belirti verebiliyor” şeklinde konuştu.

B12 açısından zengin beslenme kaynakları

Fatih Öçal, B12 vitamini konusunda zengin besin kaynakları ile ilgili hatırlatmalar yaparak, B12 yeterliliği konusunda "Kaynakları, Et, süt ürünleri, balık, kabuklu deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalar B12 açısından en zengin besinler arasında yer alıyor. Hayvansal gıdalar almayan kişilerin mutlaka B12 vitamine bakılması gerekmektedir. Gıdalardan yeterli miktarda B12 vitamini alınsa bile alkol ve sigara kullanımı, doğum kontrol hapları ve bazı ilaçların kullanımı B12 vitaminin emilimini azaltabiliyor. Bu vitamini vücutta en verimli şekilde kullanmak için sağlıklı beslenmek ve doktor kontrolü dışında ilaç kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Doğal gıdalar dışında vitamin takviyesi alması gerekenler de bulunuyor. Sağlıklı beslenen yaşlıların bile yüzde 10-30’unda zayıf sindirim nedeniyle B12 eksikliğine rastlandığı, 50 yaş üzeri kişilerde ise böyle bir sorun tespit edildiğinde demans ve kişilik bozukluğu görülebilir. Böyle durumlarda vitamin takviyesi gerekebileceği belirtiliyor. Benzer durum gebelerde folik asit (B-9) kullanımı için geçerli oluyor. Anne karnındaki çocukta sinir sistemi gelişim bozukluğu riskini azalttığı için anne sağlıklı beslense de gebelere folik asit takviyesi öneriliyor. Başka bir örneğin ise demir minerali olduğu belirtiliyor. Bitkisel demir, kimyasal açıdan hayvansal kaynaklı demirden farklı yapıda olduğu için vücutta kırmızı ete oranla yarı yarıya daha az emiliyor. Ispanak yanında C vitamini içeren besin veya takviye alınması da demir emilimini artırıyor" uyarılarında bulundu.

B12 vitamini eksikliğinin getirdiği hastalıklar

B12 vitamini eksikliğinin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini vurgulayan Dr. Öçal, unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, depresyona hatta kısmı körlüğe yol açabileceğini söyledi.

Öçal, "Vitamin B12 eksikliği tanısı ve nedeni hekimce araştırıldıktan sonra hastalara vitamin B12 içeren hap ve iğne tedavileri verilmektedir. Vitamin B12 eksikliğine neden olan durum çoğu zaman kronik atrofik gastrit olup bu hastalar hayat boyu vitamin B12 tedavisi almalıdır. En sık yapılan hata vitamin B12 tedavisinin bir kaç aylık tedaviden sonra çoğu hasta tarafından bırakılmasıdır. Bu durumda vitamin B12 eksikliği 6-24 ay sonra tekrarlayabilmektedir. Vitamin B12 eksikliği saptanan hastalar hekimlerine danışmadan tedavilerini bırakmamalıdırlar" diye konuştu.