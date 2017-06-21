Beykent ile yeşilvadi kavşaklarında çalışmalar hızla sürüyor

Her iki köprülü kavşağın proje aşamasında Ankara ayağının hızlanması için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in gayretleri sonucu yapımına başlanan kavşaklarda çalışmaların aksamaması için vardiyeli devam ediyor.

Beykent Köprülü Kavşağın bitmesi durumunda 3 mahalle ile organize sanayi bölgesi, Araban, Yavuzeli, Adıyaman, Adana otoban yolu ile Kuzey Gişe bağlantısı istikametini kullanan vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlanacak. Köprülü kavşağın yüzde 20’lik kısmı yapıldı. Köprülü kavşağın hizmete girmesiyle birlikte yaklaşık35 bin sürücüye hizmet verilecek.

Öte yandan havalimanı ile Gaziantep merkez ve Karataş bölgesindeki vatandaşların ulaşımını hızlı bir şekilde sağlayacağı düşünülen Yeşivadi Köprülü Kavşak’da çalışmaların ise yüzde 40’lık kısmı tamamlandı.

Yeşilvadi Köprülü Kavşağın yapımı tamamlanınca havalimanı, Oğuzeli ile Kilis bölgesini kullanan yaklaşık 40 bin sürücüye hizmet verilecek.

Kavşaklar aralık 2017’de hizmete giriyor

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği her ikikavşağın bu yılın aralık ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Her iki köprülü kavşağın tamamlanmasıyla birlikte kentin Adıyaman ve Oğuzeli tarafından ortalama 75 bin sürücüsü ile şehrin giriş ve çıkışları trafik açısından rahatlayacak.