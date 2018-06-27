Beykent semt sahası inşaatı hızla ilerliyor

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Fadıloğlu, semt sahasının hızlı bir şekilde tamamlanarak, Türk futbolu ve Gaziantep futboluna kazandırılacağını söyledi.

Spora ve sporcuya büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Beykent Mahallesi’ne bir adet spor sahası daha kazandırıyor. 12 bin metrekare alan üzerine kurulan futbol sahası inşaatı hızla ilerliyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen futbol sahasından Beykent bölgesi ve çevresindeki mahalleler yararlanacak. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediği kaydeden Fadıloğlu, sahanın kısa süre içerisinde tamamlanarak, Türk futbolu ve Gaziantep futboluna kazandırılacağını ifade etti.

Çok nitelikli bir alan oldu

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak amatör spora desteğimizi devam ettiriyoruz. Geçmiş dönemlerde çok fazla amatör spor müsabakalarının yapıldığı sahalarımız vardı. Şehrin çok hızlı gelişmesiyle birlikte oralar imar alanlarının içerisinde kaldı. Fakat diğer taraftan da bu ihtiyaçları gidermek adına yeni planlamalar yapıyoruz. Şu an Beykent bölgesinde bulunduğumuz noktada çok nitelikli, kapalı soyunma odalarının içerisinde bulunduğu, altında fitnes salonunun da ve tribünlü çok nitelikli bir sahayı inşallah Türk futbolu ve Gaziantep futboluna kazandırmış olacağız. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bu bölgede de ihtiyaçtan bahsedilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in de vermiş olduğu desteklerle birlikte burada sahamızın planlamasını yaptık, inşaat çalışmalarına başladık ve inşallah en kısa sürede tamamlayarak, hizmete sunmuş olacağız. Yalnızca amatör spora destek vermek amacıyla değil, aynı zamanda buradaki okullarımızın da aktivitelerini yapabileceği çok nitelikli bir alan oldu. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.