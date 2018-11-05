Bezci'den 'Yorum Eylemi' çalıştayı

Gör. Şenol Bezci' nin yaptığı "Yorum Eylemi" Çalıştayı GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

Öğr. Gör. Şenol Bezci, 3 Saatlik atölyenin temel hedefinin yorumlama ile ilgili farkındalık oluşturma, analiz ve yorum farkını ortaya koyma, yorumlamada hangi kriterlerin kullanılabileceği üzerine düşünme ve bu bilgiler ışığında elde edilen bilgi ve becerilerin eğitim ve gündelik hayatta kullanabilme becerisi kazandırabilmek olduğunu söyledi. 2 Bölümden oluşan ve öğrencilerle interaktif bir şekilde gerçekleşen atölyede Öğr. Gör. Bezci, ilk bölümde seçilen bazı resimler üzerinden yorum eyleminin ne olduğu ve nasıl yapılabileceğinin tartışıldığını belirtti. Öğr. Gör. Bezci, “İkinci bölümde ise bu bilgiler kullanılarak seçilen bazı şiir örnekleri tartışıldı ve şiir yorumunun nasıl yapılması gerektiği konuştuk. Bu atölyenin sonunda katılımcıların yorumun hayatımızdaki yeri ve önemi üzerine düşünmeleri ve farkındalıklarını artırmaları amaçlandı” diye konuştu.