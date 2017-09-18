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18 Eylül 2017 15:02

"Bi Düzine" resim sergisi

Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 12 sanatçının eserlerinden oluşan "Bi Düzine” isimli karma resim sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.


18 Eylül 2017 15:02


Sergide, gerek yaşadıkları coğrafya gerekse sanatsal tavırları bakımından birbirinden farklı olsa da her birinin temel anlayışı estetik ve güzel duygular uyandırmak olan sanatçılar, bir araya geldi, yaratımlarının görsel zenginliğini kolektif biçimde sergiledi. Resim sanatında farklı teknikleri buluşturan "Bi Düzine” karma resim sergisi sanatçıları, aynı zamanda 7 farklı üniversitede alanında görevli akademisyenlerden oluşuyor.


Sanatçılar, Hüseyin Elmas, Melek Gökay, Elif Şenel, Oğuz Yurttadur, Taylan Çetin, Mehmet Ali Büyükparmaksız, Kübra Özalp, Mehmet Aksoy, Ahmet Musa Koç, Ali Ertuğrul Küpeli, Meltem Yige ve Yeşim Ermiş’in eserlerinden oluşan sergi, 30 Eylül 2017 tarihine kadar gezilebilinecek.




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