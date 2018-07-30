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30 Temmuz 2018 12:47

Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Doğukan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz arasında ağaç yaprağının çöpü yüzünden çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Doğukan’ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Doğukan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

30 Temmuz 2018 12:47


Gaziantep’in İslahiye ilçesi Feyzi Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ahmet Çiğit (45) ve Mehmet Yılmaz (40) dükkanlarının önünde bulunan çınar ağaçlarının yapraklarının yığıldığı yer nedeniyle tartışmış, Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada ciğercilik yapan Mehmet Yılmaz iş yerinden kaptığı bıçakla Ahmet Çiğit ve 16 yaşındaki ikiz oğulları Batuhan ve Doğukan’ı bıçaklamıştı.


Kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Doğukan Çiğit’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Doğukan’ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İslahiye’ye bağlı Feyzi Paşa Mezarlığı’na defnedilecek.


Öte yandan, kavgada aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan baba Ahmet Çiğit ve oğlu Batuhan Çiğit’in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.




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