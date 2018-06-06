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06 Haziran 2018 15:52

Biçerdöverlerde dane kontrolü yapıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tarlalarda arpa hasadı yapan biçer döverlerde dane kontrolü yapıldı.

Biçerdöverlerde dane kontrolü yapıldı

06 Haziran 2018 15:52


Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toplam 145 bin dekar buğday ve 10 bin dekar arpa hasadı yapan biçer döverlerde dane kontrolü yapıldı. İslahiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 39 biçer döver kontrol buğday ve arpa hasadı yapan biçer döverlerde dane kontorülü yaptı.İslahiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafında oluşturulan denetimler 39 biçerdöver kontrol edildi. Denetimlerde biçerdövererin eleklerindeki danenin ne kadarı yere döküldüğü kontrol edilirken, ekipler ehliyet biçerdöver kullanılabilir belgelerin olup olmadığına da bakılıyor.


Kurallara uymayan biçerdöverlerin bağlanırken bir çok biçer döver sahibinin bu denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi




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