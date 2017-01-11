Bilgi Koleji öğrencileri YGS heyecanını HKÜ’de yendi

Gaziantep’te Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) YGS Tatbikatı prova sınavları yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda üniversite adaylarının sınav stresini yenmeleri için HKÜ’de deneme sınavı düzenlendi.

HKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından organize edilen deneme sınavı uygulaması, öğrencilerin sınav maratonunda durumlarını daha net görmelerine imkan sağlıyor. Üniversiteye girişin birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) hazırlanan üniversite adayları için gerçekleştirilen prova sınavları, öğrencinin gerçek sınavda ki heyecanını yenmesine destek oluyor. Bu sayede öğrenciler sınav pratiğini artırarak deneyim kazanıyor.

Gerçek sınav hissi olması için tüm ayrıntılar düşünüldü

Gaziantep’teki üniversite adaylarının motivasyonlarının artması, gerçek sınav atmosferini önceden yaşamaları ve gerçek sınav hissi oluşturması için tüm ayrıntılar düşünüldü.

Yaklaşan YGS sınavı öncesi sınav heyecanlarının giderilmesi ve sınav ortamının oluşturulması amacıyla üniversite adaylarına yönelik gerçekleştirilen prova sınavına,Gaziantep Özel Çağdaş Bilgi Kolejinden 200 öğrenci katıldı. HKÜ Hukuk Amfisinde gerçekleşen deneme sınavında öğrenciler, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan gerçek sınavın heyecanını atmaya çalıştı.Öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini test etme fırsatı buldukları sınav 160 dakika sürdü.

Sınav sonunda HKÜ’ye prova sınavı için teşekkür eden Özel Çağdaş Bilgi Koleji Öğrencileri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsünde üniversite havası soluyarak sınava girmenin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.