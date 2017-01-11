Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 12:05

Bilgi Koleji öğrencileri YGS heyecanını HKÜ’de yendi

Bilgi Koleji öğrencileri YGS heyecanını HKÜ’de yendi

11 Ocak 2017 12:05

Gaziantep’te Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) YGS Tatbikatı prova sınavları yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda üniversite adaylarının sınav stresini yenmeleri için HKÜ’de deneme sınavı düzenlendi.
HKÜ Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından organize edilen deneme sınavı uygulaması, öğrencilerin sınav maratonunda durumlarını daha net görmelerine imkan sağlıyor. Üniversiteye girişin birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) hazırlanan üniversite adayları için gerçekleştirilen prova sınavları, öğrencinin gerçek sınavda ki heyecanını yenmesine destek oluyor. Bu sayede öğrenciler sınav pratiğini artırarak deneyim kazanıyor.
Gerçek sınav hissi olması için tüm ayrıntılar düşünüldü
Gaziantep’teki üniversite adaylarının motivasyonlarının artması, gerçek sınav atmosferini önceden yaşamaları ve gerçek sınav hissi oluşturması için tüm ayrıntılar düşünüldü.
Yaklaşan YGS sınavı öncesi sınav heyecanlarının giderilmesi ve sınav ortamının oluşturulması amacıyla üniversite adaylarına yönelik gerçekleştirilen prova sınavına,Gaziantep Özel Çağdaş Bilgi Kolejinden 200 öğrenci katıldı. HKÜ Hukuk Amfisinde gerçekleşen deneme sınavında öğrenciler, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan gerçek sınavın heyecanını atmaya çalıştı.Öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini test etme fırsatı buldukları sınav 160 dakika sürdü.
Sınav sonunda HKÜ’ye prova sınavı için teşekkür eden Özel Çağdaş Bilgi Koleji Öğrencileri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsünde üniversite havası soluyarak sınava girmenin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    6°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    6°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç