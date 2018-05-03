Bilim Elçileri Zirvesine HKÜ ev sahipliği yaptı

Bilim Elçileri Zirvesine, bu kez Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliği yaptı.

Bilim iklimi oluşturmak için HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen zirveye, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının başarılarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı,gençler ile bilim insanları arasında köprü kurmayı amaçlayan zirvenin bu yıl ki teması, "Bilimi teşvik etmek ve bilim iklimi oluşturmak" oldu.

"Bilim odaklı yapılanma içerisindeyi"

Programın açılış konuşmasını yapan ve üniversitesinin bilim alanında ki çalışmalarından bahseden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: ‘’Bilim odaklı bir yapılanma içerisindeyiz. Eğitimde kaliteye odaklanan bir vakıf üniversitesiyiz. 10 bine yakın öğrencimiz var. Daha çok yüksek lisans öğrencilerimizin sayısını ve doktora programlarını artırmak istiyoruz. Gaziantep’in Organize Sanayi Bölgesi çok güçlü. Biz de üniversite olarak sanayide öncü olmayı hedefledik. Çok iyi çalışan Teknoloji Transfer Ofisimiz var. 34 patent başvurusu yaptık. Gaziantep’te bir Teknopark kurduk. Mükemmeliyet merkezlerimiz var. Enerjimizin tamamını güneşten üretiyoruz. Kampüs içerisinde güneş enerji tarlalarımız ve güneş panellerimiz var. Girişimcilerimiz için eksik olan halkayı da tamamladık. Bir prototipleme merkezi oluşturduk. Amerika’da Slikon Vadisinde Kuluçka Merkezimiz var. Sosyal alanlarımızı tamamlamaya başladık. Yaklaşık bir yıl içerisinde bütün alt yapımızı tamamlamış olacağız’’ dedi.

"Beyin göçü değil, beyin gücü"

Bilim Elçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alçık ise "Başlangıç sloganımızı ‘Beyin Göçü Değil, Beyin Gücü’ olarak belirledik. ’Dünyanın farklı noktalarında bilime bir çok katkı sağlayan bilim insanlarımız var. Biz bunları sadece ödül aldıkları zaman duymayalım, aracı olalım, bilim insanlarımızı ve yaptıkları çalışmaları öğrencilerimize tanıtalım diye böyle bir proje başlattık. Dünyanın herhangi bir yerinde bilime katkı sağlayan bilim elçilerimizin birikimlerini aktarmak için uğraşıyoruz’’ diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından; MIT-JACOBS Üniversitesinden Prof. Dr. Yılmaz Uygun, Endütri 4.0’ın gelişim süreci, dünyadaki durumu ve sürecin geleceği ile ilgili bilgiler verdi. Bilim için Avusturalya’dan yola çıkan Dr. Hilkat Özgün ise Avusturalya’nın bilim çalışmalarından bahsetti. Katılımın ve bilimsel içeriğin yoğun olduğu programın devamında; Oxford üniversitesinden Dr. Emre E. Korkmaz, KAIST- İSVİÇRE’den Doç. Dr. Ali Coşkun, NASA’dan Uzay Araçları Pyrotechnic Sistemler Yöneticisi Dr. Sırrı Oğuz ise bilim alanında yapılan çalışmalardan bahsederek tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Soru cevap şeklinde devam eden programda konuşmacılara Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından verilen plaketler takdim edildi. Katılımın yoğun olduğu program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.