Bilim ve Sanat Şenliği Başlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen ‘'4007 Bilim ve Sanat Şenliği'' projesi 6-7 Ekim 2018 tarihinde Gaziantep Erdem Kolejinde gerçekleşecek.

Tüm Gaziantep halkı davetli

HKÜ tarafından lise ve ortaokul öğrencilerine aileleri ile birlikte katılabileceği bir ortam sağlayan Bilim ve Sanat Şenliği, 7'den 77'ye bütün Gaziantep Halkına açık olacak. Bilim ve sanat sinerjisinin üst düzeyde yaşanacağı şenlik kapsamında, Fizik, Kimya, Biyoloji, Robotik Kodlama, Görsel sanatlar ve söyleşilerinin yer aldığı birbirinden farklı yaklaşık 35 atölye, bilim standı, gösteri ve sergi yer alacak. 60 kişilik proje ekibi ile organize edilen şenlikte öğrenciler,atölye liderleri ve rehber hocaları eşliğinde bilim üretecek ve sanat ile tanışma fırsatı bulacak. bilim ile toplum bütünleştirilmesinin hedeflendiği ve ailelerinde şahit olacağı şenlik, iki gün sürecek.

‘'Amacımız Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve sanata özendirmek''

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Dineri proje hakkında konuştu. Sanat ve bilim iletişiminin toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Dineri, "Daha geniş kesimlere hitap eden bu proje toplumumuzun ve öğrencilerimizin eğlenceli aktivitelerle bilime olan ilgisini artırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve sanat alanlarına özendirmek, bilim insanlarıyla toplumu kaynaştırarak eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hazırladığımız; sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, oyunlar, yarışmalar, söyleşiler öğrencilerimizin bilime ve sanata olan ilgisini arttıracak. Etkinliğimize tüm Gaziantep halkı davetlidir'' diye konuştu.